聽新聞
test
0:00 / 0:00

碩天 上半年估賺一股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

UPS品牌廠碩天（3617）第2季營收32.66億元創新高，季增27.3%，年增6%，法人看好，碩天上季毛利率維持逾50%水準，即使業外匯兌利益可能少於首季，上季獲利仍有望創新高或次高水準，累計上半年每股純益（EPS）將賺進逾一個股本。

碩天不評論法人預估財務數字。碩天6月營收9.91億元，月減15%、年增5.6%，累計今年上半年營收58.3億元，年增3.3%。因應美中貿易戰為降低關稅干擾，碩天持續擴大菲律賓產能，有助於降低成本。碩天連兩季毛利率逾50%，主要受惠客戶及產品結構改善有成，公司預期，「50%毛利率仍有改善的空間」，看好全年獲利表現將優於營收。

碩天昨（18）日股價收269.5元，下滑2.5元，外資反手買超，終結連十賣。

碩天過去幾年歷經美中貿易戰，北美市場關稅高達25%的營運壓力，逐步將中國大陸生產逐步移轉至菲律賓，或越南外發代工，生產結構調整有成，加上嚴控成本，去年稅後純益14.68億元，每股純益16.58元，連兩年創新高。

目前碩天輸往北美市場來自非大陸（菲律賓或越南）產能的占比逾六成，目前內部規劃改租為買，內部已授權在2,800萬美元額度內購買菲律賓6.9萬平方米土地，未來持續擴充菲律賓產能，以減輕關稅壓力。

碩天首季受惠本業持穩，加上業外匯兌挹注下，單季稅後純益4.99億元，年增1.34倍，季增75%，為同期新高，每股純益5.49元，毛利率達50.42%，為歷史次高，淡季表現亮眼。

法人預期，碩天2024年出貨穩定增長，由於高成本、高運費的庫存已消化完畢，預估毛利率進一步提升至50.31%，帶動本業獲利攀升，考量業外淨收入、稅率影響有限，全年稅後純益19.58億元，年增逾三成，EPS21.49元，改寫新猷。

碩天為北美市場第二大UPS品牌，近年來切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，產品比重逐年提高，隨資料中心電源管理產品需求提升，推升碩天成長動能，挹注獲利增長。

毛利率 菲律賓

延伸閱讀

周末不排除2颱生成 逢年度大潮沿海防淹水

看好廠辦營造後勢 麗明營造吳春山：大展身手關鍵時刻

大雷雨炸2縣市！鄭明典曝1圖颱風走向：已經夠近「可觀察了」

颱風最快周末生成！氣象署估下周二外圍環流影響台灣 變數仍大

相關新聞

台積成長強勁 上修財測 魏哲家：看好本季營收續創高

台積電董事長魏哲家昨（18）日在法說會上表示，看到客戶更強的需求，看好本季美元營收可望續寫新猷，季增率可達7.5％至11...

獨／台積電法說報捷 外資最新報告出來了！

台積電（2330）18日法說會報捷，外資券商連夜加班發出最新報告，花旗證券、匯豐證券雙雙調高台積電目標價，花旗證券目標價...

傳奇新遊戲 要賺暑假財

遊戲研發商傳奇（4994）宣布，旗下自行研發的新款遊戲《精靈樂章 : ORIGIN》全球版展開事前預約活動，期盼藉此新產...

祥碩、瑞昱、義隆 大摩按讚

摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主因訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能...

國巨與華碩強強聯手 創造三贏

國巨（2327）成為華碩集團旗下IC設計廠力智單一大股東，並進駐力智董事會，業界看好將可強化國巨與華碩的合作關係。尤其力...

友達8月除息 樂觀後市

友達（2409）昨（18）日公告，以資本公積發放現金每股0.9元，訂8月5日除息，8月6日為最後過戶日，8月7日-8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。