碩天 上半年估賺一股本

UPS品牌廠碩天（3617）第2季營收32.66億元創新高，季增27.3%，年增6%，法人看好，碩天上季毛利率維持逾50%水準，即使業外匯兌利益可能少於首季，上季獲利仍有望創新高或次高水準，累計上半年每股純益（EPS）將賺進逾一個股本。

碩天不評論法人預估財務數字。碩天6月營收9.91億元，月減15%、年增5.6%，累計今年上半年營收58.3億元，年增3.3%。因應美中貿易戰為降低關稅干擾，碩天持續擴大菲律賓產能，有助於降低成本。碩天連兩季毛利率逾50%，主要受惠客戶及產品結構改善有成，公司預期，「50%毛利率仍有改善的空間」，看好全年獲利表現將優於營收。

碩天昨（18）日股價收269.5元，下滑2.5元，外資反手買超，終結連十賣。

碩天過去幾年歷經美中貿易戰，北美市場關稅高達25%的營運壓力，逐步將中國大陸生產逐步移轉至菲律賓，或越南外發代工，生產結構調整有成，加上嚴控成本，去年稅後純益14.68億元，每股純益16.58元，連兩年創新高。

目前碩天輸往北美市場來自非大陸（菲律賓或越南）產能的占比逾六成，目前內部規劃改租為買，內部已授權在2,800萬美元額度內購買菲律賓6.9萬平方米土地，未來持續擴充菲律賓產能，以減輕關稅壓力。

碩天首季受惠本業持穩，加上業外匯兌挹注下，單季稅後純益4.99億元，年增1.34倍，季增75%，為同期新高，每股純益5.49元，毛利率達50.42%，為歷史次高，淡季表現亮眼。

法人預期，碩天2024年出貨穩定增長，由於高成本、高運費的庫存已消化完畢，預估毛利率進一步提升至50.31%，帶動本業獲利攀升，考量業外淨收入、稅率影響有限，全年稅後純益19.58億元，年增逾三成，EPS21.49元，改寫新猷。

碩天為北美市場第二大UPS品牌，近年來切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，產品比重逐年提高，隨資料中心電源管理產品需求提升，推升碩天成長動能，挹注獲利增長。