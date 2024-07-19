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力特 上半年EPS預計1元
偏光片大廠力特（3051）昨（18）日召開董事會，公布8月5日除息，每股配發現金股利1元。外界預期，力特今年上半年每股純益（EPS）應有1元水準。
力特昨天不評論法人預估的財務數字。力特主攻中小型偏光片，以車用產品為主，在偏光片族群中毛利率表現相對較佳，6月營收1.34億元，月減8.3%、年減13.4%，連兩個月下滑，主要因新能源車市況不佳；累計今年上半年營收8.13億元，年減18.1%。力特昨天股價收30.95元，下滑0.75元。7月以來三大法人買超1,494張，外資法人買超1,497張。
力特第1季稅後純益9,857萬元，季增35%，每股純益0.59元，較去年同期轉虧為盈，為六季來最佳。
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