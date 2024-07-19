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友達8月除息 樂觀後市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）昨（18）日公告，以資本公積發放現金每股0.9元，訂8月5日除息，8月6日為最後過戶日，8月7日-8月11日停止過戶，8月11日為除息基準日，現金股利發放日為8月30日。

友達董事長彭双浪先前表示，今年營收及獲利都將呈逐季改善走勢，可以期待友達的營運將會愈來愈好。友達喊出2025年將「不再只是一家面板公司」，則是要將純面板營收降至七成以下，並且未來逐步下降。

友達將於7月31日在台北六福萬怡酒店七樓超新星宴會廳，舉行今年第2季實體法人說明會。

電視面板拉貨潮結束，友達6月合併營收252.21億元，月減0.5%，年增9.9%。第2季合併營收743.28億元，季增25%，年增17.4%，寫近九季單季新高。

友達6月面板總出貨面積達204.6萬平方米，較5月增加10.3%，與去年同期相比增加1.4%。2024年第2季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較第1季增加5.1%，與去年同期相比減少2.4%。

友達 電視面板

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