國巨與華碩強強聯手 創造三贏

國巨（2327）成為華碩集團旗下IC設計廠力智單一大股東，並進駐力智董事會，業界看好將可強化國巨與華碩的合作關係。尤其力智是國內少數同時具備電源管理IC與分離式功率元件產品與技術的公司，華碩也積極進軍邊緣AI電腦，符合國巨壯大高階領域的營運策略，有望達成三贏局面。

業界指出，綜觀國巨董座陳泰銘近年布局策略，都是讓國巨集團聚焦在高階領域，從跨足功率半導體，再策略投資力智，不僅有助國巨在競爭激烈電子產業中，加深具廣度的產品組合，還能強化AI領域量能。

進一步看，業界分析，力智最大股東原本是華碩，持續發展高整合、高效能與高密度的電源解決方案，應用領域包括運算、通訊、電池、工業與消費性應用，在AI應用持續擴大，新能源發電、智慧聯網與汽車自動化程度不斷提升，電源管理解決方案將朝高精密度、高效能與高整合的趨勢發展。

隨著生成式AI議題發酵，GPU在電腦架構的重要性增加，這些都與力智著眼的發展趨勢相同；另外，力智母公司華碩集團也全力揮軍AI市場，相關產品需要被動元件支援，隨著力智私募案讓兩大集團關係更緊密，也為後續合作開啟更多機會。