聽新聞
test
0:00 / 0:00

國巨與華碩強強聯手 創造三贏

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）成為華碩集團旗下IC設計廠力智單一大股東，並進駐力智董事會，業界看好將可強化國巨與華碩的合作關係。尤其力智是國內少數同時具備電源管理IC與分離式功率元件產品與技術的公司，華碩也積極進軍邊緣AI電腦，符合國巨壯大高階領域的營運策略，有望達成三贏局面。

業界指出，綜觀國巨董座陳泰銘近年布局策略，都是讓國巨集團聚焦在高階領域，從跨足功率半導體，再策略投資力智，不僅有助國巨在競爭激烈電子產業中，加深具廣度的產品組合，還能強化AI領域量能。

進一步看，業界分析，力智最大股東原本是華碩，持續發展高整合、高效能與高密度的電源解決方案，應用領域包括運算、通訊、電池、工業與消費性應用，在AI應用持續擴大，新能源發電、智慧聯網與汽車自動化程度不斷提升，電源管理解決方案將朝高精密度、高效能與高整合的趨勢發展。

隨著生成式AI議題發酵，GPU在電腦架構的重要性增加，這些都與力智著眼的發展趨勢相同；另外，力智母公司華碩集團也全力揮軍AI市場，相關產品需要被動元件支援，隨著力智私募案讓兩大集團關係更緊密，也為後續合作開啟更多機會。

AI 國巨 華碩

延伸閱讀

微星、華碩 四檔閃金光

研調：被動元件迎漲價潮 國巨華新科股價勁揚

華碩第2季營收優於預期 法人估全年獲利年增六成

宏碁、華碩伺服器事業 躍助攻部隊

相關新聞

台積成長強勁 上修財測 魏哲家：看好本季營收續創高

台積電董事長魏哲家昨（18）日在法說會上表示，看到客戶更強的需求，看好本季美元營收可望續寫新猷，季增率可達7.5％至11...

獨／台積電法說報捷 外資最新報告出來了！

台積電（2330）18日法說會報捷，外資券商連夜加班發出最新報告，花旗證券、匯豐證券雙雙調高台積電目標價，花旗證券目標價...

傳奇新遊戲 要賺暑假財

遊戲研發商傳奇（4994）宣布，旗下自行研發的新款遊戲《精靈樂章 : ORIGIN》全球版展開事前預約活動，期盼藉此新產...

祥碩、瑞昱、義隆 大摩按讚

摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主因訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能...

國巨與華碩強強聯手 創造三贏

國巨（2327）成為華碩集團旗下IC設計廠力智單一大股東，並進駐力智董事會，業界看好將可強化國巨與華碩的合作關係。尤其力...

友達8月除息 樂觀後市

友達（2409）昨（18）日公告，以資本公積發放現金每股0.9元，訂8月5日除息，8月6日為最後過戶日，8月7日-8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。