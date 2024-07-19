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祥碩、瑞昱、義隆 大摩按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主因訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能限制下半年PC半導體成長。

對於台系供應鏈，大摩最看好祥碩（5269），給予「優於大盤」評級，目標價維持在2,800元，義隆、瑞昱也同樣「優於大盤」，目標價各為200元、707元；華邦電維持「中立」，譜瑞-KY維持「劣於大盤」。

大摩6月初已示警，預期PC半導體第3季表現不符旺季水準，且今年全年可能零成長。進入第3季後，大摩認為下半年放緩可能性愈來愈大。由於第2季已先出現補庫存現象，預估第3季訂單會減弱。

大摩指出，整體來看，目前人工智慧（AI）PC主要問題仍在於中央處理器（CPU）價格偏高、缺乏殺手級應用、相容性問題等。而且部分客戶仍在等待Apple Intelligence的市場回饋。

大摩分析，將問世的CPU（即英特爾Lunar Lake）將非常昂貴。第一代AI PC架構仍有相容性問題，可能需要一些時間才能解決，甚至傳出安全軟體無法在AI PC順利運作。

不過仍有正面消息。大摩重申，市場忽略了AI桌上型電腦CPU的影響。今年下半年起，只有二線x86 CPU供應鏈能提供全面產品組合，且未來數季市占率有望一路走揚，到2025年底前，幾乎沒有競爭對手。

在台廠中，大摩最愛仍是祥碩。祥碩第2季營收表現優異，成長動能可望一直持續到下半年，封包交換器相關產品明年也可望量產。因此，大摩在6月已將祥碩目標價從2,200元大升27%至2,800元，這次重申2,800元目標價。其次是義隆，可望受惠Copilot專用按鍵；瑞昱則受惠營業費用率降低。

不過，華邦電的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）營收可能下滑，抵消DRAM成長利多，因此維持中立，目標價24.8元；譜瑞-KY則受到需求減緩及競爭加劇衝擊，維持「劣於大盤」及目標價666元。

CPU 大摩 祥碩

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