政治口水對撞漂亮毛利率！台積電獲利預估值將獲上修 市場反應明見分曉

台積電18日下午召開法說會，但就在法說會前，因消息面利空罩頂導致股價拉回，11日收盤創新高的1080元到18日的1005元，跌幅75元。法說會後市場真實反應，股價明天見分曉。

今天的法說內容，讓投資人吃下定心丸。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，法說內容偏正向，各項數據均達市場預期高標，其中為毛利率遠優於市場預期，是最大亮點，外資報告將上修獲利預估值。

獲利預估值上修後，對股價高是正向激勵，有機會清洗掉川普政治口水對台積電股價的負面影響。蔡明翰表示，此刻就是短期政治利空與基本面長線利多之間互相碰撞，會有較大震盪，短期利空消化後，股價可穩健地持續向上。

台積電第3季營收介於224億～232億美元之間，季增9％，年增32％，毛利率介於53.5％～55.5％，大幅超出市場預期。

法人分析台積電法說內容，財報與財測都優於市場預期，對台股影響正面看待，特別是先進製程占營收比率提升，第三季營收預測雖然為符合市場預期水準，但因毛利與營業利益率數字相較市場預期更佳，增添市場對於AI供應鏈落實至企業獲利面的信心，有助於科技股下半年的多頭氣勢延續。

接下來市場關注焦點將放在8月輝達財報與展望，保德信經理人黃新迪表示，若輝達也能繳出優於預期的亮眼數據，可望再度成為另一波AI類股多頭的有力支持。