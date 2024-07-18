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力智股東會／董事改選名單出爐 國巨董座陳泰銘出任副董事長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

華碩集團旗下電源IC廠力智（6719）18日舉行臨時股東會，公告改選改選董事長、副董事長，以及董事、含獨立董事名單，其中，國巨董事長陳泰銘出任力智副董事長一職，並擔任董事，國巨財務長陳彥松也在此次新任董事行列中。

國巨在今年五月時，宣布參與力智私募案，以總額53.13億元、每股253元，認購力智私募股2.1萬張，等於國巨持有力智20.23%股權，成力智最大單一持股的策略股東。

力智在今日舉行臨時股東會，決議通過改選改選董事長、副董事長，以及董事、含獨立董事名單，董事長由許先越續任，陳泰銘則擔任副董事長一職。

綜觀此次新任董事名單，包括六席董事有許先越、張權德、吳長榮、陳泰銘、陳彥松、黃學偉；獨立董事則有林秀戀、林琬琬、邱達勝。

股東會 華碩 董事長 認購

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