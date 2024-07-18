台積電法說會／「產業景氣風向球」公布財報、展望 一文看懂六大重點

台積電（2330）18日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益9.56元，符合預期，預估第3季美元營收224~232億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，將挑戰美元季營收的歷史新高，按照匯率假設基礎32.5，預估毛利率53.5~55.5%，營益率42.5~44.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，因此特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第2季財報：單季營收6,735.1億元 毛利率53.2 % EPS 9.56元

台積電公布今年第2季財務報告， 第2季合併營收6,735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%，年增40.1%；稅後純益2,478.45億元，季增9.9%，年增36.3%；每股純益9.56元，為單季歷史第三高，歷年同期新高。

若以美元計算，第2季美元營收為208.2億美元，年增32.8%，季增10.3%。

第2季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率為36.8%。

3奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額的67%。

2、第3季展望：營收224~ 232億美元 毛利率53.5~ 55.5% 營益率42.5~ 44.5%

根據對當前業務狀況的評估，台積電對第3季的業績展望為，預估合併營收介於 224~ 232 億美元之間；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電預估第3季美元營收季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。

3、今年整體業績展望：預估今年業績成長24~26%

台積電對今年的業績成長略有修正，預估今年業績成長幅度約介於24~26%；原本在4月間的法說會時，台積電預估今年業績成長約在21~26%之間，這次法說會則縮小區間，預估成長幅度約在中二十位數百分比。

4、資本支出：預估今年資本支出300~320億美元 區間低標略有上調

台積電略微調高資本支出區間的低標，將原先的資本支出280~320億美元修正為300~320億美元，主要是為了支持客戶需求所估做的調整，但並未上調高標金額，而是拉高低標的金額。

5、全球製造擴張策略： 不因地緣政治風險改變 持續在美國、日本與歐洲發展

面對美國前總統川普點名台灣搶走晶片生意，認為應該要付美國保護費一事，法人關切地緣政治風險升高問題，董事長魏哲家回應表示，公司的策略與計畫並沒有改變，海外布局上仍會持續在美國、日本與歐洲發展。

台積電已陸續在美國亞利桑那 、日本熊本、及德國等地設廠，熊本一廠已在今年初正式開幕及開始運作，同時也獲得日本政府補助。

6、先進封裝CoWoS布局策略：攜手封測夥伴盼2025~2026年供需平衡

台積電法說會，法人關注先進封裝的CoWoS吃緊議題，及台積電的布局策略，董事長魏哲家表示，目前CoWoS產能嚴重供不應求，除了台積電努力擴產之外，也攜手封測夥伴，希望2025~2026年可以供需平衡。