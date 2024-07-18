台積電最後一盤爆8199張買單 收1005元、市值26兆

台積電（2330）18日盤後法說會登場，早盤股價開低失守千元，最後一盤則是爆出8,199張買單，拉升股價收在1,005元，下跌25元，跌幅2.42%，市值縮水6,483億元，下滑至26兆632億元，守住千元關卡。

美國前總統川普在接受彭博商業周刊訪問時認為台灣搶走美國晶片生意，直言台灣應該付美國保護費，台積電ADR周三崩跌7.98%，收在171.2美元，較台北交易溢價急縮至8.4%。

台積電早盤重挫開低，跳空以988元開出，大跌42元，市值一口氣縮水1兆892億元，降至25兆6,223億元，拖累台股大盤指數重挫，股價開低後一度再下滑至986元，但股價重挫之下仍企圖重返千元，終場收在1,005元。

台積電盤後公布第2季財務報告，合併營收約6,735.1億元，稅後純益約2,478 .5億元，每股盈餘為9.56元（折合美國存託憑證每單位為1.48美元）。

與去年同期相較，第2季營收增加40.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加36.3%。與前一季相較，第2季營收增加 13.6%，稅後純益則增加 9.9%。

若以美元計算，第2季營收為208.2億美元，較去年同期增加32.8%，較前一季增加10.3%。

2024年第2季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率為36.8%。

3奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的35%；7 奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 67%。