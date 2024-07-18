聯電31日法說 四點聚焦

聯電（2303）昨（17）日公告，將在7月31日召開法說會，揭露第2季財務數字與營運展望。法人聚焦產能利用率變化、代工價格走勢、地緣政治帶來的轉單效應，以及製程進展等四大焦點。

聯電先前預估，第2季隨著22／28奈米需求改善，出貨量預估季增1%至3%，平均銷售單價（ASP）大持平首季，同時，3DIC解決方案也獲得客戶採用，首個應用為射頻前端模組，預計今年量產。

觀察業績表現，聯電6月合併營收175.48億元，月減10.05％，並較去年同期減少7.91％；第2季合併營收則季增3.97％、達567.99億元，年成長0.89％，符合公司預期。

聯電先前透露，下半年營運會比上半年好，主要來自於通訊與消費性類市況回溫。另外，AI帶動CoWoS先進封裝需求大增，連帶CoWoS的矽中介層（Interposer）需求同步激增，聯電強調，該公司的中介層主要在新加坡廠生產，去年底月產能約3,000片，今年將倍增到6,000片，未來會因應市況持續投資。

聯電先前維持今年資本支出33億美元的計畫不變，其中六成將用於新加坡12i P3新晶圓廠的基礎建設。