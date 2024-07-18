邁達特填息 強攻開源軟體

邁達特（6112）昨（17）日除息，每股配發2.75元，除息參考價67.6元，17日盤中最高70.5元，盤中完成填息，尾盤漲幅收斂，終場收68.1元，上漲0.5元，漲幅0.74%。

邁達特日前宣布成為Red Hat台灣區總代理商，將投入更多業務及技術資源，深耕Red Hat三大產品線Enterprise Linux、OpenShift與Ansible Automation Platform，結合經銷體系與Red Hat攜手搶攻開源軟體商機。

邁達特總經理楊敦凱表示，為適應全球經濟環境與商業市場快速變動，採用雲原生的應用程式已成企業主流。具備高靈活性、可跨環境運行的開源軟體，可為企業提供創新的重要動能。