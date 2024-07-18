邁達特填息 強攻開源軟體
邁達特（6112）昨（17）日除息，每股配發2.75元，除息參考價67.6元，17日盤中最高70.5元，盤中完成填息，尾盤漲幅收斂，終場收68.1元，上漲0.5元，漲幅0.74%。
邁達特日前宣布成為Red Hat台灣區總代理商，將投入更多業務及技術資源，深耕Red Hat三大產品線Enterprise Linux、OpenShift與Ansible Automation Platform，結合經銷體系與Red Hat攜手搶攻開源軟體商機。
邁達特總經理楊敦凱表示，為適應全球經濟環境與商業市場快速變動，採用雲原生的應用程式已成企業主流。具備高靈活性、可跨環境運行的開源軟體，可為企業提供創新的重要動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言