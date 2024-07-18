聯發科31日法說 釋Q3展望

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

手機晶片大廠聯發科（2454）昨（17）日宣布，將於7月31日舉行法說會。外界預期，該公司屆時除了公布第2季財報，也將釋出對第3季或下半年的營運展望。

聯發科第2季合併營收1,272,71億元，季減4.6％、年增29.6％，累計上半年合併營收為2,607.29億元，年增34.5％。

聯發科先前估計，第2季營收約在1,214億至1,335億元間，實際結果符合預測區間。該公司之前公布全年美元營收目標是成長中十位數百分比（14％至16％），外界也關注該公司是否會有更多對於手機市場環境的看法。

聯發科評估，該公司今年各營收類別的表現，都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。該公司已推出的天璣9300+晶片，強調其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU 要求的40TOPS還要高。

聯發科接下來預計將於第4季發表手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，目前已進行投片生產階段，被外界寄予厚望，將是該公司今年底到明年的搶市重點。在客戶訂單方面，除了長期合作的各大中國大陸手機品牌廠，市場也注意天璣9400有無機會打入韓系大廠三星的Galaxy S25供應鏈。

聯發科昨日股價下跌20元，收在1,325元，投信對其連八買，自營商對其連三買，外資則對其連兩賣。

營收 聯發科

延伸閱讀

聯發科7月31日將召開法說會 下半年營運展望受關注

00881擁「台積電+鴻海+聯發科」最強3本柱…漲到想賣掉？ 專家：AI熱潮起碼到今年底

台積電法說前休息 跌25元收1,030元 台股挫227點收23,769點

美道瓊創收盤新高 法人：台股觀望台積電法說

相關新聞

光寶：營運可望季季好

光寶（2301）總經理邱森彬昨（17）日表示，針對客戶需求開發的新世代液冷機櫃電源5月送樣後，預計最快7月底完成測試，今...

醫療科技展 代工四雄搶鏡

「台灣醫療科技展」將於12月5日登場，國內四大電子代工廠廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達都將參展，大秀醫療相關布局肌...

聯發科31日法說 釋Q3展望

手機晶片大廠聯發科（2454）昨（17）日宣布，將於7月31日舉行法說會。外界預期，該公司屆時除了公布第2季財報，也將釋...

聯電31日法說 四點聚焦

聯電（2303）昨（17）日公告，將在7月31日召開法說會，揭露第2季財務數字與營運展望。法人聚焦產能利用率變化、代工價...

茂矽 產能利用率衝80％

功率半導體晶圓代工廠茂矽（2342）受大股東、車用二極體大廠朋程車用客戶追加訂單效應助攻，擴大對茂矽的投片量，法人預期，...

事欣科北美擴產 趕進度

美國前總統川普重回白宮可能性大增，市場看好川普過去「增加國防預算」、「美國製造」、「美國優先」等政策將全面延續，投資力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。