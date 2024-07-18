聯發科31日法說 釋Q3展望

手機晶片大廠聯發科（2454）昨（17）日宣布，將於7月31日舉行法說會。外界預期，該公司屆時除了公布第2季財報，也將釋出對第3季或下半年的營運展望。

聯發科第2季合併營收1,272,71億元，季減4.6％、年增29.6％，累計上半年合併營收為2,607.29億元，年增34.5％。

聯發科先前估計，第2季營收約在1,214億至1,335億元間，實際結果符合預測區間。該公司之前公布全年美元營收目標是成長中十位數百分比（14％至16％），外界也關注該公司是否會有更多對於手機市場環境的看法。

聯發科評估，該公司今年各營收類別的表現，都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。該公司已推出的天璣9300+晶片，強調其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU 要求的40TOPS還要高。

聯發科接下來預計將於第4季發表手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，目前已進行投片生產階段，被外界寄予厚望，將是該公司今年底到明年的搶市重點。在客戶訂單方面，除了長期合作的各大中國大陸手機品牌廠，市場也注意天璣9400有無機會打入韓系大廠三星的Galaxy S25供應鏈。

聯發科昨日股價下跌20元，收在1,325元，投信對其連八買，自營商對其連三買，外資則對其連兩賣。