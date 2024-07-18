事欣科北美擴產 趕進度

美國前總統川普重回白宮可能性大增，市場看好川普過去「增加國防預算」、「美國製造」、「美國優先」等政策將全面延續，投資力道提高機率大增，工業電腦廠事欣科（4916）北美最大生產基地墨西哥廠加速提前於今年年底完成擴產，更著手評估另尋第三座生產基地，為2025年營運發展準備。

展望後市，法人估計事欣科在手訂單健康、穩定，第3季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長，推升下半年營運優於上半年，擴大2024年全年營收年增幅度。

配合集團業務調整及產能建置需求，事欣科第2季有一次性費用提列影響獲利表現，第3季開始在營運增長的助攻下，有利於獲利回穩並提升，重新回到獲利軌道。

事欣科產品涵括工業電腦、博弈、航太、國防、網通、醫療等領域應用，拜登政府於2023年7月宣布，依據基礎建設法，提撥逾420億美元打造全美高速網路、AI催動用電需求、地緣政治牽引各國投入軍備預算增加、美中壁壘防堵中國，造就供應鏈於美國設廠之情勢有增無減。

各方面都顯示美國於基礎建設、軍工、美國製造等將維持目前既有政策，擴大投資力道。

市場預期，不管未來是川普或拜登當上美國總統，維持現有基調並擴大投資等方向應是明確的，故事欣科規劃提前於今年年底完成新產能就緒，準備迎接2025年營運爆發。

在基本面部分，事欣科今年6月營收2.67億元，月減10.3%、年減18.2%。累計事欣科今年上半年營收達18.81億元，年增11.4%；事欣科表示，6月營收變化主要是博弈、國防兩大客戶因產品測試問題而暫緩拉貨，其他產品線則皆呈穩定並增加出貨狀態中。