茂矽 產能利用率衝80％

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
茂矽下半年營運衝 圖／經濟日報提供
茂矽下半年營運衝 圖／經濟日報提供

功率半導體晶圓代工廠茂矽（2342）受大股東、車用二極體大廠朋程車用客戶追加訂單效應助攻，擴大對茂矽的投片量，法人預期，茂矽到今年底前產能利用率將上看80％，下半年表現將可望明顯優於上半年。

業界指出，車用晶片市場經過將近一年的庫存調整期後，終於迎來反轉曙光，在全球國際大廠的油電混合車等需求量不斷看增，燃油車節能需求提升，搭載車用晶片市場是過往燃油車的數倍，讓車用晶片需求量不斷增加。

業界進一步說，目前IDM大廠的庫存水位已經逐步降至合理水準，重新擴大投片動能，在車市需求有望回升情況下，朋程的超低功耗二極體（ULLD）接單表現全力衝刺。

據了解，朋程主要大客戶為日系車廠，在先前中國電動車大廠以低價策略橫掃全球市場情況下，同步影響到歐美日車廠在燃油車、混合能源車及電動車等車款的銷售動能，不過當前於歐美日各大廠放緩電動車推進腳步，加上混合能源車市場興起情況下，日系車廠在燃油車、混合能源車的強項也成功凸顯出來，成為推動朋程下半年業績的主要動能。

法人分析，朋程下半年在ULLD接單動能有翻倍情況下，朋程旗下的茂矽接獲的投片量開始明顯放大，推估朋程下半年擴大投片量帶動，茂矽的產能利用率將有望從先前的60％左右提升到80％，同步推升茂矽下半年的營收、毛利率看增，獲利表現可望明顯繳出優於上半年的成績單。

茂矽公告6月合併營收達1.66億元、月成長1.8％，寫下20個月以來單月新高，相較去年同期明顯增加27.7％。累計今年前六月合併營收為8.27億元、年增8.4％。

法人研判，茂矽下半年產能利用率提升，單月營收有機會回到損益兩平點，毛利率將站上至少25％以上水準，且看好從第3季將開始轉虧為盈，終結先前連續虧損局面，全年表現力拚獲利。

朋程 營收 茂矽

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