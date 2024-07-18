醫療科技展 代工四雄搶鏡
「台灣醫療科技展」將於12月5日登場，國內四大電子代工廠廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達都將參展，大秀醫療相關布局肌肉之餘，也進一步瞄準海內商機，擴大出貨動能。
今年台灣醫療科技展聚焦智慧醫療、精準醫療、全齡健康等三大方向，並延伸九大領域，串聯全球醫療、科技、通路指標夥伴戰略結盟，加速醫療數位轉型、引領全球醫療科技創新與布局，並將從各角度出發，融入AI等元素。
廣達、仁寶、緯創、英業達都確定參與今年台灣醫療科技展，大秀相關布局肌肉。就四家業者醫療布局近況來看，廣達已融入AI相關元素，並與輝達（NVIDIA）建立合作關係，同時憑藉影像分析、醫療電腦、行動護理等多項自研產品搶市。
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