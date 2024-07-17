快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

施壓對話曝光！豐邑高層簡訊責問楊文科 飯店執行長要求違法復工

聯電將於7月31日 召開第2季法說會

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯電。圖／路透
聯電。圖／路透

晶圓代工廠聯電（2303）17日公告，將在7月31日召開2024年第2季法說會，說明今年第2季財務暨後市營運報告。

先前聯電表示，第2季隨著22/28奈米需求改善，出貨量預估季增1-3%，平均銷售單價（ASP）大持平前季，同時3DIC解決方案也獲得客戶採用，首個應用為射頻前端模組，預計今年就會量產。

觀察業績表現，聯電6月合併營收175.48億元，較上月減少10.05％，也較去年同期減少7.91％；第2季合併營收則較上季成長3.97％至567.99億元，和去年同期相較微幅成長0.89％，符合聯電的預估。

聯電認為，下半年營運會比上半年好，主要來自於通訊與消費性類市況回溫。

另外，在AI帶動CoWoS先進封裝需求大增，連帶CoWoS的矽中介層（Interposer）需求也激增，聯電強調，公司的中介層主要在新加坡廠生產，去年底月產能是3,000片，今年倍增到6,000片，未來會因應市況持續投資。

法說會 聯電

延伸閱讀

全球AI Server需求帶動 集邦估今年產值達1870億美元

全球AI Server需求高漲 有望帶動年產值達1870億美元

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

受惠庫存調整告一段落 法人估聯電產能利用率將回升

相關新聞

影／「川普2.0」來勢洶洶 點名台灣搶走美晶片生意 台積電今跌2.36%

美國共和黨總統參選人川普接受《彭博商業周刊》專訪時，點名「台灣100％奪取了我們的晶片事業，應該付美國保護費」。不僅台積...

聯電將於7月31日 召開第2季法說會

晶圓代工廠聯電（2303）17日公告，將在7月31日召開2024年第2季法說會，說明今年第2季財務暨後市營運報告。

聯發科7月31日將召開法說會 下半年營運展望受關注

手機晶片大廠聯發科（2454）於17日宣布，將於7月31日舉行法說會。

川普一席話 台積電重挫收1030元、市值蒸發6483億元

美國前總統川普在彭博商業周刊發布的專訪中，質疑美國是否應保衛台灣，且希望台灣為美國保護付費，一席話讓台積電ADR盤後應聲...

三題材加持 群創爆逾43萬張成交量上漲 凌巨同步爆量漲停

面板股基期低，加上巴黎奧運題材加持，群創（3481）更是轉型跨入扇出型面板級封裝FOPLP，跨足半導體晶片封裝領域，三大...

晶技 上半年每股賺4.11元

石英元件大廠晶技（3042）昨（16）日公告自結6月稅前盈餘2.07億元，年增11.9%，每股稅前盈餘0.67元；上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。