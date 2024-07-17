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全訊營運傳捷報 喜獲海外軍工客戶大單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）訂單傳捷報，近期喜獲國外軍工大廠客戶訂單，正式跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，內部預估今年海外軍用雷達及無人機用SSPA模組出貨量可望明顯增加。

全訊為國內罕見的軍工PA製造商，過往絕大多數營收均來自國內國防標案訂單，該公司為擴大市場規模，近年來積極拓展海外市場，積極參加海外各種國防大展，大秀科技肌肉，如今總算取得成果，取得海外國防客戶訂單。

全訊指出，由於電戰雷達、軍用無人機等利基型產品的技術門檻高，毛利率亦較高，隨軍用雷達和無人機專用SSPA（固態功率放大器）相關產品的出貨量增加，將可望進一步挹注營收及獲利貢獻。

全訊受惠國內外國防訂單加持，今年6月營收1.4億元，月增21.2%、年增7.3%，累計上半年營收6.41億元，年增13%，均創下公司掛牌以來歷史新高，業績表現亮眼。

針對國內市場方面，全訊指出，隨著軍用PA由SSPA取代TWT（行波管）的趨勢底定，國內國防標案產品出貨進度正持續推進，加上海外軍工產品放量出貨，以及商用微波通訊設備訂單明顯增加，今年營運表現持樂觀態度。

展望未來，全訊強調，除國防標案訂單穩健以及海外市場有所斬獲外，在商用產品方面，公司新開發的太空及商用低軌道衛星通訊產品，下半年出貨量持續增溫，均可望為公司營運再添成長動能。

據悉，全訊多種X頻段大功率SSPA模組已獲得歐洲客戶的量產訂單，低軌衛星用的X頻段近千瓦功率放大器，預計第3季可望完成第二階段的工程體測試，成為國內第一家通過TASA工程體認證的合成孔徑雷達PA模組供應商，為公司在航太及國防產品的研發量產進度再下一城。

營收

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