台積電挫逾2% 台股跌破10日線收23769點

台積電法人說明會前夕買盤觀望，加上美國總統候選人川普稱台灣應向美國付保護費，影響市場信心，台股今天盤中跌逾340點，加權指數終場收在23769.82點，下跌227.43點，跌幅0.95%，失守10日線約23881點，成交值新台幣5423.64億元。

電子類股指數今天收低1.47%，成交比重逾63%，金融類股指數下跌0.47%；非金電族群的塑膠、生技及營建撐盤，終場分別上漲3.47%、2.36%、1.28%。

權值股部分，晶圓代工廠台積電終場以1030元作收，下跌2.37%；聯發科收在1325元，跌幅1.49%；鴻海挫0.47%，收212元。

人工智慧（AI）族群明顯回檔，廣達跌2.64%，收314元；緯創下挫3.96%，收109元。

營建類股下半年將迎來新案交屋潮，吸引資金回流，華固盤中攻漲停未鎖住，終場上漲8.33%，收169元；冠德上揚6.83%，收64.1元。

高頻環氧樹脂（ABF）載板供需下半年將改善，外資看好載板三雄後市，欣興勁揚8.84%，收215.5元，景碩收漲停132元，南電終場漲6.54%，收195.5元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰向中央社記者表示，川普論點對台積電影響有限，關鍵仍在於明天台積電法人說明會，如果釋出正面訊息，市場資金有望回流到電子類股。