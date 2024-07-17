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三題材加持 群創爆逾43萬張成交量上漲 凌巨同步爆量漲停
面板股基期低，加上巴黎奧運題材加持，群創（3481）更是轉型跨入扇出型面板級封裝FOPLP，跨足半導體晶片封裝領域，三大題材加持下，17日成為盤面上抗跌的重要指標，盤中爆出43萬張的成交量上漲，居個股成交量冠軍，股價一度衝達16.6元，逼近漲停價位，盤中漲幅逾7%；凌巨（8105）盤中則是爆量衝上漲停23.2元鎖死，逾3.9萬張排隊等著買。
台股早盤一度大跌逾200點，群創早盤則以15.25元開高，一度衝達16.6元，逼近漲停16.65元，盤中高居個股成交量冠軍，爆出逾43萬張的成交量，股價漲幅7.26%。
群創帶領面板股上漲，凌巨的漲勢凌厲，早盤以22元開高後衝上漲停23.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3.9萬張，盤中成交量逾49萬張；友達（2409）也是上漲表現，以18.95元開出後一度拉升至19.7元，盤中漲幅逾3%；彩晶（6116）盤中漲幅逾1%。
證券分析師張陳浩表示，面板股基期低加上巴黎奧運題材是推升股價上漲的因素，群創則還有跨入扇出型面板級封裝FOPLP的題材加持，成為盤中面板股的領漲指標；另外，凌巨則是受惠於車用面板的題材，推動股價強漲。
群創6月合併營收187.41億元，月減0.7%，年減3.1%；第2季合併營收568.61億元，季增12.6%，年增3.2%，為近三季單季新高；另外，群創利用舊世代面板產線，轉型跨入扇出型面板級封裝FOPLP，跨足半導體晶片封裝領域，已開始進入量產前的準備，預計今年下半年正式量產。
國際大型體育賽事向來都是面板的重要題材，可望進一步刺激需求，巴黎奧運的舉辦，各面板廠也期待今年面板產業能谷底反彈，隨著巴黎奧運即將登場，也成為面板股的重要題材。
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