力積電第2季虧損 法人估第3季產能利用率回升、但仍有挑戰

力積電（6770）第2季記憶體產能利用率接近滿載，12吋邏輯75%~80%、8吋邏輯60%~70%，其中，DDI與IMC營收分別季增7.9%與11.3%，成長性最佳，雖產能利用率回升，然銅鑼P5新廠開始試產造成營運成本增加，毛利率下滑至5.3%，營業虧損擴大至22.3億元，稅後虧損19.6億元，每股獲利（EPS）-0.47元。

分析師指出，受惠記憶體產品需求推升產能利用率維持滿載，終端需求如手機、NB、網通與車用訂單已逐步回溫，12吋邏輯產品產能利用率也提升至80%，有利DDI、CIS與PMIC產品，預估第3季營收119.9億元，季增7.8%、年增15.2% ，雖產能利用率持續提升，然被新廠折舊與營運成本所抵銷，預估毛利率7.4%，稅後虧損18.2億元，EPS約-0.44元。

力積電2023年資本支出原訂17.5億美元，實際支出15.4億美元，2.1億美元延後至2024年使用，2024年資本支出計畫為9.4億美元，主要仍是支應銅鑼P5廠為主，產能配置為8.5k，目前機台已裝機完成，開始試產，以2024年底滿載為目標，以45、55nm邏輯產品為主，並導入銅製程設備發展interposer，由於此部分並未簽訂LTA，產品與價格需視市況而定，短期可否滿載仍有待觀察，且提升的折舊成本對於毛利率仍是挑戰。