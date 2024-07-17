快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

力積電第2季虧損 法人估第3季產能利用率回升、但仍有挑戰

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

力積電（6770）第2季記憶體產能利用率接近滿載，12吋邏輯75%~80%、8吋邏輯60%~70%，其中，DDI與IMC營收分別季增7.9%與11.3%，成長性最佳，雖產能利用率回升，然銅鑼P5新廠開始試產造成營運成本增加，毛利率下滑至5.3%，營業虧損擴大至22.3億元，稅後虧損19.6億元，每股獲利（EPS）-0.47元。

分析師指出，受惠記憶體產品需求推升產能利用率維持滿載，終端需求如手機、NB、網通與車用訂單已逐步回溫，12吋邏輯產品產能利用率也提升至80%，有利DDI、CIS與PMIC產品，預估第3季營收119.9億元，季增7.8%、年增15.2% ，雖產能利用率持續提升，然被新廠折舊與營運成本所抵銷，預估毛利率7.4%，稅後虧損18.2億元，EPS約-0.44元。

力積電2023年資本支出原訂17.5億美元，實際支出15.4億美元，2.1億美元延後至2024年使用，2024年資本支出計畫為9.4億美元，主要仍是支應銅鑼P5廠為主，產能配置為8.5k，目前機台已裝機完成，開始試產，以2024年底滿載為目標，以45、55nm邏輯產品為主，並導入銅製程設備發展interposer，由於此部分並未簽訂LTA，產品與價格需視市況而定，短期可否滿載仍有待觀察，且提升的折舊成本對於毛利率仍是挑戰。

毛利率 產能利用率

延伸閱讀

晟銘電6月EPS 0.38元 AI需求熱

正基6月EPS 0.29元

合勤控上季EPS 0.32元 成長一倍

一詮上季EPS 0.05元 雙題材撐腰

相關新聞

晶技 上半年每股賺4.11元

石英元件大廠晶技（3042）昨（16）日公告自結6月稅前盈餘2.07億元，年增11.9%，每股稅前盈餘0.67元；上半年...

廣達車用業務 全年看增雙位數

廣達（2382）全力衝刺AI伺服器出貨之際，今年車用業務也可望逐步起飛，業績將有雙位數成長，除已掌握一些客戶，車用布局更...

乙盛 9月2日除息

機構件大廠乙盛-KY（5243） 昨（16）日公告9月2日除息，每股配發現金股利1.6元。法人估計，乙盛今年上半年每股純...

金寶大股東解質持股

公開資訊觀測站最新資料顯示，金寶（2312）法人董事長、同時也是第四大股東合寶投資6月申報解除質押1.1萬張公司股票。金...

晟銘電6月EPS 0.38元 AI需求熱

晟銘電（3013）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益7,500萬元，年增210.6%，每股純...

微星、技嘉業績 法人按讚

市場傳出，輝達（Nvidia）新一代RTX 5090 D顯示卡將在2025年1月推出，採用台積電4奈米製程，由於新一代顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。