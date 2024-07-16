台積電法說在即！大摩「三大情境」解析 股價可能漲3%、漲1%、跌5%

台積電（2330）穩穩站上千元大關後，18日也將舉行法說會，並公布今年第2季財報，廣受全球高度矚目。摩根士丹利證券（大摩）在台積電法說前，釋出最新報告預測「三大情境」，對股價潛在影響則可能漲3%、漲1%、跌5%，供投資人參考留意。

在三大情境方面，大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，情境一：發生機率20%，估計台積電第3季營收季增11%-15%、毛利率53%，全年營收年增26%-29%、晶圓價格上漲。在此情境下，台積電展現營收與獲利的強勁增長，確認AI晶片需求優於預期，並預示供給短缺，台積電股價將再上漲3%。

情境二：發生機率50%，估計第3季營收季增10%、毛利率52%，全年營收年增25%、晶圓價格仍在協商中。在此情況下，台積電保持穩定的成長與利潤率，預期將激勵股價上漲1%。

情境三：發生機率30%，預估第3季營收季增5%-9%、毛利率51%，全年營收年增21%-24%、晶圓價格上漲面臨挑戰。而台積電將面臨成長緩慢與利潤壓力，估計股價將因此下跌5%。

詹家鴻表示，「情境二」是目前的基本預期，且在三種情境中發生機率最高。他解釋，主因在於，預計AI半導體的需求會持續增長，且台積電的定價能力可能將維持至2025年。

在台積電2024年第2季財報預測上，大摩觀點認為，根據內部數據預測，第2季營收有望優於預期，預計台積電將更新2024年全年營收指引（以美元計算），約預估年增25%。

另外，AI半導體需求的持續性及台積電晶圓價格的走勢，將是兩大關鍵焦點。詹家鴻表示，未來任何與其相關評論，都可能成為台積電和全球AI半導體供應鏈的重要催化劑。

詹家鴻補充，台積電前景充滿機遇及挑戰。在上行風險方面，台積電可能向大客戶收取更高的費用，使其毛利率長期維持在53%以上。其次，AI半導體需求可能顯著增長，而台積電在先進製程代工市場中保持高市占率。此外，Intel可能在2025-2026年間增加CPU外包訂單，進一步提升台積電的業績。

在下行風險上，第一，庫存調整可能持續到2024年下半年，可將影響台積電的短期業績。其次，先進製程技術的需求可能減弱、海外晶圓廠的成本上升也可能對台積電的利潤率產生不利的影響。