輔信拚AI應用 新品出擊

輔信（2405）強攻AI PC與Edge PC等當紅應用，今年底前陸續有多款新品問世。

輔信並於昨（16）日宣布，將於7月17日至19日參加在泰國曼谷舉辦的「InfoComm Asia 2024專業視聽與系統整合技術展」，展示其針對商業和工業嵌入式應用設計的全產品線，藉此拓展商機，為下半年業績增添動能。

輔信透露，將於該展展示兼容英特爾第12、13、14代處理器的產品，包括可安裝雙槽顯示卡的五公升迷你工作站 XH610G2，以及支援四螢幕的纖薄PC DH670輸出容量為一公升。最值得期待的是Shuttle最新的帶有嵌入式神經處理單元（NPU）處理器的DN11H AI PC和新的Edge PC系列。