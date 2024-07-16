一詮上季EPS 0.05元 雙題材撐腰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

一詮 （2486）昨（16）日公告今年6月自結損益兩平。今年第2季自結稅後純益1,100萬元，年減87.2%；EPS為0.05元。

一詮股價於今年6月站穩百元大關後，呈現震盪走高之勢，7月15日更站上144元新高價，三個交易日漲幅達8.68%。一詮昨天股價轉跌，下跌4元，成交量1,202張，收140元。

一詮為LED導線架廠，儘管今年首季每股淨損0.03元，但因為搭上高階均熱片切入CoWoS供應鏈，又有參與其陽攜手超微（AMD）與工研院、廣運「相變化水冷散熱技術」開發，打進美國HPC晶片大廠供應鏈題材，推升今年股價承著AI熱潮翻倍站上百元大關。

一詮主要產品為LED及SMD導線架 、均熱片 、TV背光模組、陶瓷基板、IC導線架等。2023年全年營收50.69億元，年減2.5%，稅後純益2億元，年增94.5％，每股純益0.92元。

LED 元大

延伸閱讀

最前衛市場亮燈了！高雄新地標＋1 「海岸第一排觀光市場」新樣貌 超前打卡「線形波浪、LED外牆」順遊風箏節

台積電盤中急拉貢獻大盤240點 市值重返27兆

無聲、光汙染 北市都審會同意台北101新設LED聲光廣告

路邊小白狗「屁屁裝LED燈瘋狂閃爍」！細看發現真相網傻眼：這燈有味道

相關新聞

晶技 上半年每股賺4.11元

石英元件大廠晶技（3042）昨（16）日公告自結6月稅前盈餘2.07億元，年增11.9%，每股稅前盈餘0.67元；上半年...

廣達車用業務 全年看增雙位數

廣達（2382）全力衝刺AI伺服器出貨之際，今年車用業務也可望逐步起飛，業績將有雙位數成長，除已掌握一些客戶，車用布局更...

乙盛 9月2日除息

機構件大廠乙盛-KY（5243） 昨（16）日公告9月2日除息，每股配發現金股利1.6元。法人估計，乙盛今年上半年每股純...

金寶大股東解質持股

公開資訊觀測站最新資料顯示，金寶（2312）法人董事長、同時也是第四大股東合寶投資6月申報解除質押1.1萬張公司股票。金...

晟銘電6月EPS 0.38元 AI需求熱

晟銘電（3013）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益7,500萬元，年增210.6%，每股純...

微星、技嘉業績 法人按讚

市場傳出，輝達（Nvidia）新一代RTX 5090 D顯示卡將在2025年1月推出，採用台積電4奈米製程，由於新一代顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。