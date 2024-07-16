一詮上季EPS 0.05元 雙題材撐腰
一詮 （2486）昨（16）日公告今年6月自結損益兩平。今年第2季自結稅後純益1,100萬元，年減87.2%；EPS為0.05元。
一詮股價於今年6月站穩百元大關後，呈現震盪走高之勢，7月15日更站上144元新高價，三個交易日漲幅達8.68%。一詮昨天股價轉跌，下跌4元，成交量1,202張，收140元。
一詮為LED導線架廠，儘管今年首季每股淨損0.03元，但因為搭上高階均熱片切入CoWoS供應鏈，又有參與其陽攜手超微（AMD）與工研院、廣運「相變化水冷散熱技術」開發，打進美國HPC晶片大廠供應鏈題材，推升今年股價承著AI熱潮翻倍站上百元大關。
一詮主要產品為LED及SMD導線架 、均熱片 、TV背光模組、陶瓷基板、IC導線架等。2023年全年營收50.69億元，年減2.5%，稅後純益2億元，年增94.5％，每股純益0.92元。
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