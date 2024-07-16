合勤控上季EPS 0.32元 成長一倍
網通大廠合勤控（3704）昨（16）日公告第2季自結每股純益0.32元，較第1季0.11元倍增，累計今年上半年每股純益0.43元，低於去年同期1.94元，法人表示，合勤控營運可望於上半年落底，下半年受惠10G PON、5G FWA及資安，推升營運成長。
合勤控第2季營收65.09億元，季增18.5%，年減8.6%，毛利率24.27%，略低於第1季25.5%，高於去年同期21.2%，歸屬母公司業主淨利1.3億元，季增1.95倍，年減51.2%，每股純益0.32元。
合勤控累計上半年營收120.67億元，年減24.5%，毛利率24.83%，高於去年同期21.4%，歸屬母公司業主淨利1.74億元，年減77.3%，每股純益0.43元。
合勤控旗下包含三家子公司，合勤科技、盟創科技與兆勤科技，分別負責電信、代工和通路等不同業務。
今年上半年期合勤控營運受客戶去化庫存影響，雖部分營運商庫存回到正常水位，但訂單相對保守，訂單能見度低於平常水準，加上合勤控持續去化自家庫存，提列高額庫存提減準備金，均影響獲利表現。
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