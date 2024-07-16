華碩邊緣AI電腦 搶市

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺物聯網事業，旗下華碩智慧物聯網（ASUS IoT）昨（16）日推出全新邊緣AI電腦PE8000G，鎖定工廠自動化、車載應用市場需求，隨著新品上市，市場看好有望為華碩下半年業績增添新動能。

華碩表示，PE8000G先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元化應用，帶來前所未有的生產力及創新能力，協助企業處理關鍵任務之際更能夠事半功倍，是邊緣AI運算領域的一大突破。

華碩指出，針對車載應用場景最佳化的PE8000G，內建點火電源控制和監控功能，同時部署於AI驅動的工廠自動化、智慧視訊分析（IVA），以及路側設施（RSU）與自動駕駛等艱鉅環境中，也有相當出色的表現。

華碩近年持續擴大物聯網事業，雖然其營業規模仍遠不及PC、主機板、顯示卡等主流業務，但華碩將物聯網、醫療、車用等視為未來轉型的重大新事業，並持續投入資源發展。