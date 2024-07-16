微星、技嘉業績 法人按讚

市場傳出，輝達（Nvidia）新一代RTX 5090 D顯示卡將在2025年1月推出，採用台積電4奈米製程，由於新一代顯示卡的出貨單價（ASP）提升，法人看好，可望推動板卡廠例如微星（2377）、技嘉與華碩等第4季到明年第1季業績成長動能。

外電報導，輝達目前最新的RTX 4090 D是在2023年底發布，2024年初上市。 換言之，市場臆測，RTX 5090 D將在RTX 4090 D問世的一年後登場。

從目前消息看來，RTX 5090標準版顯示卡將配備基於台積電4奈米製程的Blackwell架構GB202 GPU，搭載448bit GDDR7，功耗有望達到500W。 由於每一代新款顯示卡，ASP普遍都會提升，可望帶動板卡廠的營收跟著成長。

隨著下半年進入消費性電子產品銷售旺季，微星在DIY市場積極拓展，目前不論主機板、顯示卡銷售情況皆佳。

在AI PC方面，微星已推出涵蓋英特爾（Intel）、超微（AMD）在內約八個新機種，且符合微軟定義下的AI PC，預期下半年業績將逐步發酵，隨著市場對AI PC接受度提高，預期明年貢獻會更顯著。

微星董事長徐祥之前表示，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年需求強勁，例如主機板與顯示卡至少20％到30%成長，顯示器則有逾50%成長，尤其DIY市場需求強勁。微星表示，目前產品賣到缺貨，供不應求。

針對AI PC展望，徐祥表示，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，我們都有最新機種，並且符合微軟的規範，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。

技嘉董事長葉培城之前也表示，今年除了AI伺服器業績爆發之外，傳統的個人電腦（PC）通路（主機板與顯示卡）業績也從谷底回升，而且，公司近期陸續發表AI PC，今年下半年就會看到AI PC有一些成長，明年換機潮會更明顯。