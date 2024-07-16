晟銘電6月EPS 0.38元 AI需求熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

晟銘電（3013）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益7,500萬元，年增210.6%，每股純益0.38元。

晟銘電近期受惠AI市場需求大增，帶動基本面揚升，股價頻頻創高，昨日股價更再次強攻漲停板121.5元收市，上漲11元。統計晟銘電這波股價從88.2元附近起漲，短短七個交易日漲幅高達37%。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎等。晟銘電6月營收9.13億元，月增5.2%、年增96.7%，單月新高；上半年營收40.64億元，年增40.9%。

晟銘電先前曾指出，6月營收創高，主因AI伺服器ODM拉貨力道強勁，內部估計第3季仍會維持不錯的營運動能。

展望未來，晟銘電總經理羅志吉日前指出，最快第4季開始交貨適用於GB200的機櫃，預估今年營運將逐季走升，明年因大量交貨，業績會比今年更好，對未來展望樂觀。

伺服器 營收

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