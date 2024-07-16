公開資訊觀測站最新資料顯示，金寶（2312）法人董事長、同時也是第四大股東合寶投資6月申報解除質押1.1萬張公司股票。金寶近期股價飆漲逾47%，大股東解質逾萬張持股，格外受到市場關注。對此，金寶回應，相關解質動作為股東的投資策略。

市場人士分析，從過去大多數企業內部人設質或解質股票的歷史經驗來看，當市場行情不佳、或內部人財務壓力較大時，會設質股票向銀行借錢，但也有可能透過設質股票取得更多資金，再投入買自家股票。

若市場行情佳時則會解質，但也可能隨著股票不再受質押侷限，開始可以在市場上賣股變現。由於金寶近期股價飆漲，此時大股東解質股票，備受關注。

公開資訊觀測站最新資料顯示，合寶投資5月累計設質股票張數仍有3萬張，6月解質其中1.1萬張。其他內部人也有持股上的變動，包括副總經理羅國倫出脫573張股票，副總經理游世統出脫10張，其配偶及未成年子女也調節15張。

金寶切入AI伺服器領域，躋身概念股，吸引市場資金簇擁，7月以來股價強勢飆漲，7月初至今12個交易日中，有四個交易日強攻漲停價作收，累計7月以來漲幅超過47%。

觀察籌碼面，三大法人昨日呈現土洋對作，自營商買超629張，外資則賣超逾6,000張，連三個交易日出脫金寶持股，共調節超過4.3萬張。金寶昨天股價跌0.35元、收26.35元。

金寶近來積極朝ODM模式轉型，營運華麗轉身，已進軍伺服器領域，切入知名國際大廠供應鏈，初期主要負責代工客戶伺服器成熟產品，第一批試產良率已達100%，正積極準備後續生產，目前正於墨西哥廠試產L2產品。

金寶總經理陳威昌指出，伺服器參與程度愈高，能獲得更高利潤，希望新客戶對金寶信任度提高，能往L6、L10、L12邁進。

隨著儲存設備、印表機客戶拉貨升溫，歐洲知名家電客戶需求也有所成長，下半年營運可望優於上半年，訂單能見度達12到14個月，全球廠區產能利用率達85%。陳威昌看好，今年應該會繳出不錯的成績單，目標營收較去年成長雙位數百分比。