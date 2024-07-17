晶技 上半年每股賺4.11元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（16）日公告自結6月稅前盈餘2.07億元，年增11.9%，每股稅前盈餘0.67元；上半年稅前盈餘12.74億元，年增50%，每股稅前盈餘4.11元。

晶技受惠車用產品今年起需求旺盛，至今車用產品產能仍處於滿載，為滿足客戶需求，晶技已在大陸寧波新增產線，第2季初步完成廠區機電工程，今年車用產品因新產能開出，估計營收比重有望提升至二成，並推升獲利。

展望未來，晶技預估今年營收將恢復成長，全年資本支出規劃達14億元至15億元，為歷史高檔水準，主要用來投資擴充小型化產品及車載應用元件產能，並且以中國大陸、台灣等地的投資為主，尚未包括在印尼泗水的石英晶體元件相關投資。

法人指出，晶技今年業績優於市場原先預期，主因AI需求不斷成長，以及車用訂單挹注，而且行動通路與網通需求改善，全年獲利有機會較去年顯著成長。

晶技

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