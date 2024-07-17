廣達車用業務 全年看增雙位數

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）全力衝刺AI伺服器出貨之際，今年車用業務也可望逐步起飛，業績將有雙位數成長，除已掌握一些客戶，車用布局更已直達2030年。由於車用先進輔助駕駛系統（ADAS）等產品毛利率動輒兩成起跳，隨著相關產品出貨動能升溫、新客戶貢獻，將成為挹注毛利率的強勁動能。

廣達董事長林百里先前在股東會上表示，廣達是設計、製造並重的企業，研發費用龐大，策略就是超前研發，包括AI伺服器、筆電與車載AI電腦三大產品線新品持續推出，將刺激廣達業績迎來「非常高度的成長」。

對於AI時代為車用市場帶來的影響，林百里認為，現在油車也有許多搭載先進輔助駕駛系統（ADAS），看好下一代車一定都有自駕功能，車用品質要求高，導入周期又長，廣達現在車載電腦布局計畫已推進至2030年。

雖然最近幾季受客戶去化庫存、高通膨等因素影響，廣達車用動能趨緩，不過，廣達仍預期，今年車用業績將成長雙位數百分比，占公司整體營收約個位數百分比，長期來看，看好智慧車普及率將持續上升。

AI 廣達 林百里

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