AI 目前是否泡沫化？法人認為「小泡沫」1句話提醒投資人

AI正在改變產業遊戲規則，安聯投信16日舉辦2024年中展望記者會。其中，財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲，分享從台灣出發、看AI生活大趨勢的觀察與心得。而AI目前是否泡沫化？她認為「小泡沫」，並提及「如果AI是答案，那問題是什麼？」留給大家思考。

市場不少投資人期待AI PC在今年下半年的換機潮，溫怡玲反問：「問一下自己好了，你會買AI PC嗎？一台六萬買來幹嘛？」，她提出另一個角度表示，可以觀察未來一兩季，若這波AI PC沒有興起，則必須再去思考，在整體AI的應用上或許會有許多不同方法。

「如果AI是答案，那問題是什麼？」溫怡玲補充，假設我們認為AI是答案，它可以解決問題，「那麼請問到底我們真正的問題是什麼？」以一句話作為結論，留給大家思考。

她表示，AI浪潮全面來襲，沒有一個人能夠置身事外。與其擔憂，不如清楚認識AI發展的脈絡、應用與侷限，深化個人AI實力、建立企業AI團隊，成為AI浪潮中的領先者，運用AI技術，扭轉20年來台灣產業發展的困境。

溫怡玲認為，AI 導入與應用是台灣產業轉型勢必面對的課題，從 2017 年有企業開始導入 AI 開始，可稱為台灣因應第一波產業 AI 化；2022 年底生成式 AI 面世後，或可稱為第二波產業 AI 化，在技術與應用上有極大的改變。

而這一波 AI 熱潮也讓全球對於AI的思考從「成本」、「投資」，再延伸到「風險」，意即， AI 絕不能只停留在技術採用的考慮，必須從營運策略與企業治理的高度重新定義及定位。對於企業、產業與政府而言，無一例外。