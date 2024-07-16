快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

AI 目前是否泡沫化？法人認為「小泡沫」1句話提醒投資人

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲。崔馨方／攝影
財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲。崔馨方／攝影

AI正在改變產業遊戲規則，安聯投信16日舉辦2024年中展望記者會。其中，財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲，分享從台灣出發、看AI生活大趨勢的觀察與心得。而AI目前是否泡沫化？她認為「小泡沫」，並提及「如果AI是答案，那問題是什麼？」留給大家思考。

市場不少投資人期待AI PC在今年下半年的換機潮，溫怡玲反問：「問一下自己好了，你會買AI PC嗎？一台六萬買來幹嘛？」，她提出另一個角度表示，可以觀察未來一兩季，若這波AI PC沒有興起，則必須再去思考，在整體AI的應用上或許會有許多不同方法。

「如果AI是答案，那問題是什麼？」溫怡玲補充，假設我們認為AI是答案，它可以解決問題，「那麼請問到底我們真正的問題是什麼？」以一句話作為結論，留給大家思考。

她表示，AI浪潮全面來襲，沒有一個人能夠置身事外。與其擔憂，不如清楚認識AI發展的脈絡、應用與侷限，深化個人AI實力、建立企業AI團隊，成為AI浪潮中的領先者，運用AI技術，扭轉20年來台灣產業發展的困境。

溫怡玲認為，AI 導入與應用是台灣產業轉型勢必面對的課題，從 2017 年有企業開始導入 AI 開始，可稱為台灣因應第一波產業 AI 化；2022 年底生成式 AI 面世後，或可稱為第二波產業 AI 化，在技術與應用上有極大的改變。

而這一波 AI 熱潮也讓全球對於AI的思考從「成本」、「投資」，再延伸到「風險」，意即， AI 絕不能只停留在技術採用的考慮，必須從營運策略與企業治理的高度重新定義及定位。對於企業、產業與政府而言，無一例外。

AI

延伸閱讀

富邦金（2881）股價60元時被說漲不上去！ 肥羊：高學歷的笨蛋最可怕

看好蘋果iPhone換機潮 鴻海、玉晶光大摩按讚

快來對答案！ 大考中心公告分科測驗首日4科官方解答

113分科歷史／不再是背多分 近代史、台灣史占7成 …考生：考題需判讀理解

相關新聞

輝達GB200最快第3季量產 法人點名這5家明年迎爆發期

AI熱潮持續延燒，隨著市場對算力的需求不斷提升，輝達（NVIDIA）最新GB200超級AI晶片也一同加入戰局，而首批入列...

毅嘉 Q2盈餘躍增97%

毅嘉（2402）昨（15）日公告第2季自結合併毛利率約18%，營業淨利1.73億元，稅前淨利2.11億元，季增97.1%...

振樺電毛利 率站高崗

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（15）日舉行法說會，公司看好下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合效益延續，短期毛利率仍...

中環賣台積股 獲利1,625萬元

光碟片大廠中環（2323）昨（15）日公告，自6月12日至昨天處分台積電股票315張，每單位價格966.32元，總交易總...

矽創催動手機、車用產品

驅動IC廠矽創（8016）上半年業績呈現小幅年增狀態，法人預期，該公司在手機與車用業務帶動下，本季業績看增。

全國電、燦坤 樂觀下半年

房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。