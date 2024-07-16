輝達GB200最快第3季量產 法人點名這5家明年迎爆發期

AI熱潮持續延燒，隨著市場對算力的需求不斷提升，輝達（NVIDIA）最新GB200超級AI晶片也一同加入戰局，而首批入列GB200供應鏈的大廠共計有9家，其中有高達8家為台廠，剩餘一家為美國伺服器業者美超微。而業內人士坦言，目前市場訂單由鴻海（2317）拿下40%、廣達（2382）拿下30%、緯穎（6669）拿下20%，而英業達（2356）及近日獲外資點名的金寶（2312）也都一同入列。

其中，到手訂單佔比最大的鴻海集團，足足拿下了大約40%的份額，而旗下負責伺服器製造的工業富聯董事長鄭弘孟則透露，團隊已於4月開始少量出貨輝達GB200 NVL36伺服器，而目前最新款的GB200 超強AI伺服器NVL72，也已製造出完整的成品，而有關新產品NVL72的部分，團隊預計先從美國加州聖荷西開始，將新產品逐步的導入市場。

至於拿下大約30%訂單份額的廣達電腦，透過旗下雲達科技QCT來積極推展與輝達之間的密切合作，對此，雲達總經理楊騏令則透露，雲達為首批採用GB200 NVL72設計的企業之一，依目前晶片進度，系統端最快9月就可量產出貨，大型CSP均相當看好全新的Blackwell架構，需求量大，初期訂單量都不小。

緯穎作為輝達（NVIDIA）長年緊密合作的夥伴，在 GB200訂單方面也入手了20%的份額，對此，董事長洪麗寗也透露，緯穎不僅是較早卡位NVIDIA供應鏈的業者，更也是首批搭載GB200 NVL72的公司之一，而她認為，屬於「液冷散熱」的時代，已經正式來臨，未來自給將持續朝向這個領域發展，目前也努力跟緊出貨搭載NVIDIA GB200晶片的AI伺服器，期望最快在第4季就會有所表現。

另外，英業達旗下GB200產品，預期將可於明(2025)年第一季出貨，不過實際放量時間，則取決於上游輝達（NVIDIA）以及下游客戶端的實際情況。並且公司也直言，旗下製造的GB200 伺服器系列產品，主要是向輝達購買 Motherboard （H100 系列公司出貨），並以整機櫃出貨為主。市場分析師則認為，雖然整機櫃的方式，對公司本身的營收幫助較大，但對於毛利率或許會產生一些影響。

而老牌電子大廠金寶（2312）近日被外資點名「入選輝達GB200受惠股」，而總經理陳威昌也於法說會中證實，旗下伺服器產品確實接獲全新客戶，雖然目前產品仍在試產階段，不過出來的產品良率都很高、客戶很放心，整體的反應也都非常好，而該產品依照客戶所需，主要是移至墨西哥廠區在地製造，隨著產能逐步提升，未來也會進一步啟動量產。