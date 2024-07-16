台積電盤中急拉貢獻大盤240點 市值重返27兆

權王台積電今天10時左右大量買單挹注，股價急拉觸1070元，漲幅2.88%，漲30元，市值增加新台幣7780億元，重返27兆元之上，對加權指數貢獻達240點，帶動台股盤中最高漲294點，大盤重返24000點之上。

根據統計，到15日為止，台積電單一個股市值新台幣26.97兆元，占台股總市值比重約35.4%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，由於台積電股價高過千元，跳動單位為5元，對加權指數影響約40點。

台積電將於18日舉行法人說明會，市場高度關注台積電在先進晶圓製程平均銷售價格（ASP）變化，以及在3奈米營運展望、2奈米布局進展、CoWoS等先進封裝產能規劃、今年和明年資本支出規模等關鍵議題。

CoWoS產能持續供不應求，全球重要晶片大廠紛紛在台下單搶產能，產業人士推估，今年台積電供應的CoWoS產能，輝達（NVIDIA）將包辦超過50%比重。

蘋果（Apple）也是台積電先進封裝的重要客戶。美系法人評估，蘋果可能在2025年採用台積電3奈米晶片製程的M3或M4自研晶片，生產自家AI伺服器。

預期到2026年，蘋果可能採用台積電2奈米先進製程以及SoIC封裝技術，量產M5自研晶片以擴大自家AI伺服器效能。