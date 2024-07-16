快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

台積電盤中急拉貢獻大盤240點 市值重返27兆

中央社／ 台北16日電

權王台積電今天10時左右大量買單挹注，股價急拉觸1070元，漲幅2.88%，漲30元，市值增加新台幣7780億元，重返27兆元之上，對加權指數貢獻達240點，帶動台股盤中最高漲294點，大盤重返24000點之上。

根據統計，到15日為止，台積電單一個股市值新台幣26.97兆元，占台股總市值比重約35.4%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，由於台積電股價高過千元，跳動單位為5元，對加權指數影響約40點。

台積電將於18日舉行法人說明會，市場高度關注台積電在先進晶圓製程平均銷售價格（ASP）變化，以及在3奈米營運展望、2奈米布局進展、CoWoS等先進封裝產能規劃、今年和明年資本支出規模等關鍵議題。

CoWoS產能持續供不應求，全球重要晶片大廠紛紛在台下單搶產能，產業人士推估，今年台積電供應的CoWoS產能，輝達（NVIDIA）將包辦超過50%比重。

蘋果（Apple）也是台積電先進封裝的重要客戶。美系法人評估，蘋果可能在2025年採用台積電3奈米晶片製程的M3或M4自研晶片，生產自家AI伺服器。

預期到2026年，蘋果可能採用台積電2奈米先進製程以及SoIC封裝技術，量產M5自研晶片以擴大自家AI伺服器效能。

台積電 晶片

延伸閱讀

00905搭上AI熱潮！台積電、鴻海、聯發科佔比重 配息0.37元創新高

買00935半年賺近百萬！他曬驚人報酬率明細曝：還會漲

台股開盤上漲0.97點 台積電開高5元

台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價16%

相關新聞

毅嘉 Q2盈餘躍增97%

毅嘉（2402）昨（15）日公告第2季自結合併毛利率約18%，營業淨利1.73億元，稅前淨利2.11億元，季增97.1%...

振樺電毛利 率站高崗

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（15）日舉行法說會，公司看好下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合效益延續，短期毛利率仍...

中環賣台積股 獲利1,625萬元

光碟片大廠中環（2323）昨（15）日公告，自6月12日至昨天處分台積電股票315張，每單位價格966.32元，總交易總...

矽創催動手機、車用產品

驅動IC廠矽創（8016）上半年業績呈現小幅年增狀態，法人預期，該公司在手機與車用業務帶動下，本季業績看增。

全國電、燦坤 樂觀下半年

房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。

健和興上季EPS 1.19元 營運喊衝

端子廠健和興（3003）昨（15）日公布自結6月稅後純益年增41.13%，單月每股純益0.54元；上半年每股純益為2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。