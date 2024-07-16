台積電早盤急拉 蓄勢挑戰波段新高 法說會行情暖身
台積電（2330）16日早盤急拉，從1035元一口氣拉升至1070元蓄勢挑戰波段新高1080元，法說會行情持續暖身。
台積電18日將召開法說會，依據法人預估平均，台積電第二季獲利將年成長約30%，平均估計約為2361億元，平均預期每股稅後純益普遍超過9元。
法人預期，台積電法說可望釋出正面訊息，預期第2季毛利率與營益率可望優於公司目標，第3季美元營收有望挑戰新高，若以美元財測計算，估季增超過一成水準至約14%至16%，全年美元營收將較先前4月法說會預期（成長21%至26%），上修至成長26%至29%區間或三成以上。惟實際數據尚待公司公布。
不過，也有機構法人憂心，若台積電展望未大幅超過市場預期，股價將有短期波動。
另一方面，法人分析，預期蘋果最強AI智慧機勢必帶動換機潮，為了Apple Intelligence導入iPhone順暢使用，預期較iPhone15 Pro/ Pro Max更老舊、低階的iPhone將無法使用Apple Intelligence，預期將有換機需求，身為蘋果晶片最大夥伴的台積電也有望同步沾光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言