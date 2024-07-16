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毅嘉第2季獲利佳 股價飆漲停、逾2.7萬張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

毅嘉（2402）自結第2季合併稅前淨利2.11億元，創10年同期新高，累計上半年合併稅前淨利3.18億元，上半年整體獲利呈現三率三升，同創十年新高；獲利表現優推16日股價開高後飆上漲停42.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.7萬張。

毅嘉受惠於產品組合優化，帶動第2季營運表現，單季合併營收23.83億元，合併毛利率18%，合併營業淨利1.73億元，合併稅前淨利為2.11億元，單季獲利創10年同期新高。

累計上半年，毅嘉合併營收43.83億元，年增10%，合併毛利率為16%，合併營業淨利2.55億元，合併稅前淨利3.18億元，年增70%；下半年可望受惠車用產品需求穩定，推升營運成長，有機會挑戰新高。

毅嘉預計在未來3年投資30億元擴建馬來西亞生產基地，預計最快可在2025年底投產。

毅嘉早盤以40.65元開出，股價開高後直衝上漲停42.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.7萬張。

毅嘉 漲停

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