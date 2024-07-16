毅嘉第2季獲利佳 股價飆漲停、逾2.7萬張排隊等買
毅嘉（2402）自結第2季合併稅前淨利2.11億元，創10年同期新高，累計上半年合併稅前淨利3.18億元，上半年整體獲利呈現三率三升，同創十年新高；獲利表現優推16日股價開高後飆上漲停42.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.7萬張。
毅嘉受惠於產品組合優化，帶動第2季營運表現，單季合併營收23.83億元，合併毛利率18%，合併營業淨利1.73億元，合併稅前淨利為2.11億元，單季獲利創10年同期新高。
累計上半年，毅嘉合併營收43.83億元，年增10%，合併毛利率為16%，合併營業淨利2.55億元，合併稅前淨利3.18億元，年增70%；下半年可望受惠車用產品需求穩定，推升營運成長，有機會挑戰新高。
毅嘉預計在未來3年投資30億元擴建馬來西亞生產基地，預計最快可在2025年底投產。
毅嘉早盤以40.65元開出，股價開高後直衝上漲停42.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.7萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言