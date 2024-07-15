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毅嘉第2季獲利10年同期新高 馬來西亞擴產

中央社／ 台北15日電

毅嘉自結第2季單季稅前淨利約2.11億元，年增47%，受惠產品組合優化，單季獲利創10年同期新高，看好下半年營運挑戰新高，毅嘉也表示，未來3年將投資30億元擴建馬來西亞生產基地，最快2025年底投產。

毅嘉科技公告，第2季自結合併營收約新台幣23.83億元，較去年同期增加15%，合併毛利率18%，合併營業淨利為1.73億元，合併稅前淨利為2.11億元，單季獲利創10年同期新高。

毅嘉表示，第2季營收在客戶車用及穿戴產品需求的帶動下，單季合併營收季增19%，同時也較去年同期增加15%，單季毛利率則在產品組合優化下升至18%，帶動獲利增溫，單季稅前淨利年增達47%，也一舉超越去年上半年的獲利。

累計上半年，毅嘉合併營收43.83億元，年增10%，合併毛利率為16%，合併營業淨利約2.55億元，合併稅前淨利約新台幣3.18億元，年增70%，毅嘉表示，上半年度的整體獲利呈現三率三升的趨勢，同創10年新高。

展望下半年，毅嘉表示，雖然2024年歐美的電動車需求放緩，但是全球車市仍堅韌穩定成長，毅嘉科技耕耘車用產品，汽車產業的智慧化以及電動車與ADAS的長期趨勢，將持續為毅嘉營運帶來機會，下半年營運可望在車用產品穩定需求的帶動下，持續穩健成長、挑戰新高。

此外，毅嘉表示，因應全球供應鏈的重組及客戶的需求，未來3年預計投入新台幣30億元的資本支出，擴建馬來西亞新的生產基地，毅嘉位於馬來西亞居林高科技園區的生產基地已在10日開始動工興建，預計最快2025年底可以投入試產營運。

毅嘉科技 馬來西亞

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