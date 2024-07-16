遠傳助攻 新光醫院永續轉型

科技助攻永續，遠傳電信（4904）協助新光醫院，以「數位轉型、永續經營」為主軸，透過核心資訊系統轉置，奠定數位化的基礎，有助於推動電子化病歷與接軌FHIR病歷交換，提升醫療照護品質，並帶來無紙化節能減碳的效益。

同時三階段打造綠色機房，更創造一年節省近10萬度用電、相當於25%的節能效益，朝向永續智慧醫院目標邁進。

遠傳電信近年透過「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」布局智慧解決方案，強調數位轉型及淨零永續轉型雙主軸，積極搶進政府、企業、教育及醫療市場。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，響應衛福部推動次世代數位醫療發展，遠傳以「5G遠距診療」為核心引擎，協助醫療院所加速數位轉型、布局智慧醫療，落實「健康台灣」國家願景。

曾詩淵指出，遠傳是新光醫院的科技合作夥伴，不僅共同催生HIS醫療資訊系統再造，在疫情期間迅速推出新冠友善通訊門診，攜手落實淨零減碳目標。