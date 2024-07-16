均豪上季EPS 0.66元 登七季高點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
均豪董事長暨總經理陳政興。 記者李珣瑛／攝影
均豪董事長暨總經理陳政興。 記者李珣瑛／攝影

均豪（5443）昨（15）日公告第2季歸屬母公司業主稅後淨利1.09億元，季增131.91%，年增153.48%，每股純益0.66元，獲利攀七季新高。展望後市，公司預期隨著半導體及面板客戶拉貨潮挹注，將為業績增添成長動能。

均豪上半年歸屬母公司業主稅後淨利1.56億元，年增90.24%，每股純益0.95元。

均豪跨足半導體先進封裝設備市場，將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，加上面板廠加碼投資次世代顯示器如Micro LED及LTPS產能，成為今年營運成長的二大動能。

均豪董事長暨總經理陳政興表示，今年將比去年呈現「不錯的成長」，展望2025年可望隨著客戶擴大資本支出而續旺。

他指出，均豪也從先進封裝領域往更上游發展，進軍矽晶圓領域，供應設備給環球晶、台勝科與合晶等業者，同時藉由策略性投資昇陽半布局晶圓再生領域。

均豪 晶圓廠

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