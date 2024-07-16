均豪上季EPS 0.66元 登七季高點
均豪（5443）昨（15）日公告第2季歸屬母公司業主稅後淨利1.09億元，季增131.91%，年增153.48%，每股純益0.66元，獲利攀七季新高。展望後市，公司預期隨著半導體及面板客戶拉貨潮挹注，將為業績增添成長動能。
均豪上半年歸屬母公司業主稅後淨利1.56億元，年增90.24%，每股純益0.95元。
均豪跨足半導體先進封裝設備市場，將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，加上面板廠加碼投資次世代顯示器如Micro LED及LTPS產能，成為今年營運成長的二大動能。
均豪董事長暨總經理陳政興表示，今年將比去年呈現「不錯的成長」，展望2025年可望隨著客戶擴大資本支出而續旺。
他指出，均豪也從先進封裝領域往更上游發展，進軍矽晶圓領域，供應設備給環球晶、台勝科與合晶等業者，同時藉由策略性投資昇陽半布局晶圓再生領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言