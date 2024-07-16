健和興上季EPS 1.19元 營運喊衝
端子廠健和興（3003）昨（15）日公布自結6月稅後純益年增41.13%，單月每股純益0.54元；上半年每股純益為2.13元。展望後市，健和興看好下半年優於上半年，全年營運將較去年成長。
健和興自結6月稅前盈餘1.36億元，年增27.1%，月增125%，創近一年多來單月新高；營業淨利6,746萬元，與去年同期相當，月成長12.8%；稅後純益8,596萬元，年增逾四成。
健和興自結第2季營業淨利1.77億元，季增36.94%；稅前盈餘2.73億元，季增37.98%；稅後純益1.87億元，季增26.48%，每股純益為1.19元。
累計上半年稅前盈餘4.7億元，年增5.15%；稅後純益3.34億元，年增11.33%，每股純益2.13元。
健和興先前表示，因國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，加上下半年DC快充充電槍放量，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司並積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。
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