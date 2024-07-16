健和興上季EPS 1.19元 營運喊衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

端子廠健和興（3003）昨（15）日公布自結6月稅後純益年增41.13%，單月每股純益0.54元；上半年每股純益為2.13元。展望後市，健和興看好下半年優於上半年，全年營運將較去年成長。

健和興自結6月稅前盈餘1.36億元，年增27.1%，月增125%，創近一年多來單月新高；營業淨利6,746萬元，與去年同期相當，月成長12.8%；稅後純益8,596萬元，年增逾四成。

健和興自結第2季營業淨利1.77億元，季增36.94%；稅前盈餘2.73億元，季增37.98%；稅後純益1.87億元，季增26.48%，每股純益為1.19元。

累計上半年稅前盈餘4.7億元，年增5.15%；稅後純益3.34億元，年增11.33%，每股純益2.13元。

健和興先前表示，因國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，加上下半年DC快充充電槍放量，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司並積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。

健和興 每股純益

延伸閱讀

看好毛小孩商機 萬達寵物規劃8月以「每股45元」轉上櫃

繳稅助攻！玉山信用卡6月刷出千億元 歷史同期最佳

東陽前6月自結稅前EPS 4.65元 寫史上新高

台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月

相關新聞

上周才取得335張…中環今賣台積電持股 處分利益約達1625萬元

光碟片大廠中環（2323）上周五（12日）才公告取得台積電（2330），15日再公告，處分315張台積電持股，處分利益約...

毅嘉 Q2盈餘躍增97%

毅嘉（2402）昨（15）日公告第2季自結合併毛利率約18%，營業淨利1.73億元，稅前淨利2.11億元，季增97.1%...

振樺電毛利 率站高崗

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（15）日舉行法說會，公司看好下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合效益延續，短期毛利率仍...

中環賣台積股 獲利1,625萬元

光碟片大廠中環（2323）昨（15）日公告，自6月12日至昨天處分台積電股票315張，每單位價格966.32元，總交易總...

矽創催動手機、車用產品

驅動IC廠矽創（8016）上半年業績呈現小幅年增狀態，法人預期，該公司在手機與車用業務帶動下，本季業績看增。

全國電、燦坤 樂觀下半年

房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。