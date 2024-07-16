毅嘉 Q2盈餘躍增97%
毅嘉（2402）昨（15）日公告第2季自結合併毛利率約18%，營業淨利1.73億元，稅前淨利2.11億元，季增97.1%、年增48.5%，依股本30.75億元估計，每股盈餘0.68元。
毅嘉上季營收23.83億元，季增17.8%，年增14%。毅嘉今年6月營收8.54億元，月增9.8%、年增22.9%，單月營收創近十年新高；累計今年上半年營收43.82億元，年增9.6%，業績持穩向上。
據了解，毅嘉6月營收攀高峰，主因車用客戶需求暢旺。其中，在軟板整合元件營收約7.15億元，機構整合元件營收約1.44億元。毅嘉指出，在全球汽車銷售仍堅韌成長，且車用電子需求持續暢旺下，下半年營運可望穩定增溫，並挑戰新高。
產能方面，毅嘉大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域，估計今年該廠區將再新增車用客戶。
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