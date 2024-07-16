全國電、燦坤 樂觀下半年
房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。
全國電董事長林政勳表示，看好房地產景氣回溫帶動的家電買氣，空調與冰箱為全國電兩大營運成長動能，空調從夏季進入銷售旺季，預期下半年表現優於上半年，審慎樂觀看待2024年營運有望優於去年。
燦坤董事長林技典認為，台灣房地產銷售升溫，可望帶動家電銷售成長，預期下半年資通訊景氣復甦，AI PC帶動換機潮加上三星、蘋果新機上市，看好下半年營運會比上半年好，並力拚全年業績優於去年。
燦坤日前攜手歐德傢俱集團，聯合打造首間WanDau策略合作門市，傢俱家飾服務結合的多元3C家電賣場，以雙樓層格局設計，為Lifestyle中大型店格，透過雙店點整合方式，建構成家一站式服務鏈，有望帶動業績提升。
集雅社看好，房市熱絡同步帶動家電採購需求增長，樂觀看待後續買氣。伴隨奧運等國際賽事陸續開打，也將助攻電視銷售。隨著5G及AI技術持續演進，電視廠商紛紛推出搭載AI功能的智慧電視，滿足消費者需求。
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