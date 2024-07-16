全國電、燦坤 樂觀下半年

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。

全國電董事長林政勳表示，看好房地產景氣回溫帶動的家電買氣，空調與冰箱為全國電兩大營運成長動能，空調從夏季進入銷售旺季，預期下半年表現優於上半年，審慎樂觀看待2024年營運有望優於去年。

燦坤董事長林技典認為，台灣房地產銷售升溫，可望帶動家電銷售成長，預期下半年資通訊景氣復甦，AI PC帶動換機潮加上三星、蘋果新機上市，看好下半年營運會比上半年好，並力拚全年業績優於去年。

燦坤日前攜手歐德傢俱集團，聯合打造首間WanDau策略合作門市，傢俱家飾服務結合的多元3C家電賣場，以雙樓層格局設計，為Lifestyle中大型店格，透過雙店點整合方式，建構成家一站式服務鏈，有望帶動業績提升。

集雅社看好，房市熱絡同步帶動家電採購需求增長，樂觀看待後續買氣。伴隨奧運等國際賽事陸續開打，也將助攻電視銷售。隨著5G及AI技術持續演進，電視廠商紛紛推出搭載AI功能的智慧電視，滿足消費者需求。

全國電 家電 電視

延伸閱讀

看好毛小孩商機 萬達寵物規劃8月以「每股45元」轉上櫃

大陸房價下行壓力大 專家：房地產危機仍未結束

台積電股價創高能否再加碼？ 大型金控看好三大優勢

謝金河看好台灣出口利多！網憂「訊號來了」決定一鍵出清

相關新聞

上周才取得335張…中環今賣台積電持股 處分利益約達1625萬元

光碟片大廠中環（2323）上周五（12日）才公告取得台積電（2330），15日再公告，處分315張台積電持股，處分利益約...

毅嘉 Q2盈餘躍增97%

毅嘉（2402）昨（15）日公告第2季自結合併毛利率約18%，營業淨利1.73億元，稅前淨利2.11億元，季增97.1%...

振樺電毛利 率站高崗

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（15）日舉行法說會，公司看好下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合效益延續，短期毛利率仍...

中環賣台積股 獲利1,625萬元

光碟片大廠中環（2323）昨（15）日公告，自6月12日至昨天處分台積電股票315張，每單位價格966.32元，總交易總...

矽創催動手機、車用產品

驅動IC廠矽創（8016）上半年業績呈現小幅年增狀態，法人預期，該公司在手機與車用業務帶動下，本季業績看增。

全國電、燦坤 樂觀下半年

房市熱絡可望帶動家電採購需求增長，推升通路商業績增溫，全國電（6281）、燦坤（2430）、集雅社均樂觀下半年營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。