矽創催動手機、車用產品

驅動IC廠矽創（8016）上半年業績呈現小幅年增狀態，法人預期，該公司在手機與車用業務帶動下，本季業績看增。

歷經前兩年業績衰退後，矽創今年表現回溫，上半年合併營收為85.26億元，年增6.4％。該公司除了固守驅動IC領域之外，也發展驅動IC以外的市場，耕耘物聯網、工控設備應用驅動IC等，持續推出新產品線，以增進長期業績動能。

矽創旗下感測IC廠昇佳則主攻手機應用，另外，其旗下力領科技攻車用，法人認為，這兩家子公司將成為推升母公司本季業績向上的主要動能。

矽創車用布局市占率正逐漸增加，新案量產帶動今年的出貨動能，新產品則增加產品線競爭力，預計將於下半年帶來業績貢獻。手機應用方面，供應鏈之前維持低庫存，矽創上半年高階手機品牌出貨比重高，並新增非洲市場品牌營收。

矽創於中小尺寸顯示器驅動IC方面耕耘有成，在穿戴式裝置與功能型手機應用的市占率過半，其手機近接偵測感測晶片也是非蘋陣營品牌廠的主要供應商。

矽創正持續開發更高感度近接距離偵測及環境光感測晶片，以符合高階客戶需求。該公司也開發薄型手表專用環境光感測晶片，以及真無線耳機規格的近接距離偵測晶片，並優化閃頻偵測、高階陀螺儀、壓力計感測晶片、電磁波輻射吸收率感測晶片等具有長期潛力的產品。

矽創為擴大版圖，日前公告旗下探針卡相關子公司新特系統將投入7億元，進行租地委建，於高雄橋頭科學園區興建廠辦大樓。

矽創受到不少高股息ETF青睞，甚至成為其前幾大股東，昨日股價收平盤254.5元。