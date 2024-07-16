振樺電毛利 率站高崗

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（15）日舉行法說會，公司看好下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合效益延續，短期毛利率仍可維持高檔格局。

振樺電業務主要區分為線上線下（O2O）及產業物聯研製中心（Embedded Foundry），在半導體測試設備動能逐漸開出下，帶動產業物聯研製中心業績比重明顯提高，半導體業務下半年將延續成長走勢。

以動能來看，振樺電指出，在產業物聯研製中心方面，半導體測試設備是今年重點，看好隨著產品線擴大、新產品推出，以及美中矛盾延續，推升各區域新設廠帶來的機台需求等三大利多挹注下，將帶動公司2024年及未來半導體業務成長。

此外，醫療方面維持平穩成長，電動車（EV）相關業務則持平，至於資料中心業務預計下半年或第4季才會重拾成長動能。

O2O業務方面，振樺電表示，隨著新品發表，已拿下兩個歐洲大專案。與全球電商巨擘合作的線上購買線下退貨（BORIS）解決方案目前正在英國部署，也被歐洲部分國家郵局採用。至於旅遊應用在歐洲連鎖飯店及機場有不錯斬獲，零售業則持續強勢成長。

整體來看，振樺電預估，今年北美市場動能最強，歐洲市場則持續復甦中。下半年營收會優於上半年，成長動能來自半導體測試設備，惟短期仍有供應鏈物料挑戰。至於O2O業務，目前恢復動能強勁，振樺電期待全年該業務將成長15%至20%。

毛利率方面，因毛利率較高的醫療應用產品比重持續拉高，帶動振樺店今年首季毛利率衝上43.5%，創下單季新高紀錄。展望後市，振樺電預期，受惠產品組合效益延續，短期毛利率仍可維持高檔格局。