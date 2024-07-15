健和興6月自結EPS 0.54元 累計上半年EPS達2.13元
端子廠健和興（3003）15日公布6月自結稅後損益8,596萬元，年增41.13%，單月EPS達0.54元，累計上半年每股純益為2.13元，展望後市，健和興預期，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長。
健和興今年6月營收4億元、年增3.9%，稅前損益1.36億元、年增27.1%，稅後損益8,596萬元、年增41.13%，單月EPS為0.54元。
累計健和興今年上半年營收達21.87億元、年增0.37%，稅前損益4.7億元、年增5.15%，稅後損益3.34億元、年增11.33%，上半年每股純益為2.13元。
健和興先前表示，因國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，加上下半年DC快充充電槍放量，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司也積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。
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