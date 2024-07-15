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蘋果概念股台郡今年打底 法人估2025營運重返高成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
蘋果概念股台郡（6269）下半年營運將轉強。美聯社
蘋果概念股台郡（6269）下半年營運將轉強。美聯社

蘋果概念股台郡（6269）下半年營運將轉強，法人預期，台郡今年受上半年拖累導致營運全年將約與前一年度持平，整體今年打底，不過2025年預期隨著主力客戶深化AI布局營運將重返高雙位數成長。

2024年全球經濟復甦的狀況上半年速度不如市場預期，通膨仍偏高，影響消費性電子的銷售狀況，法人估2024年台郡營收和獲利約持平前一年，主要看今年下半年營運升溫力道。

台郡董事長鄭明智先前主持法說會提到，營運最壞情況已過，台郡已非單純板廠，而是布局高速傳輸模組技術，聚焦長期價值成長商機，提供客戶有價值的服務，開拓車用與非消費領域，2026年效益可望放大並開花結果。

台郡先前強調，技術發展藍圖，從原有 FPC 及 FPCA 兩大領域，以PI為材料與製程基礎造就過去20年來的市場。2017年選擇 LCP 為材料基礎開發 FPC 2.0的製程名為Meta。續於2021年研發了 FPC 2.1的製程名為 MetaLink。此製程技術將增加30%製程效率、20%空間利用率及65%高頻能力，與 FPC 1.0 PI比較更可以達到50%的節能節碳。

為解決高速運算及AI應用所產生的傳輸問題與瓶頸，台郡提到，再開發次世代 FPC 3.0的技術名為 NeuroCircuit (光電混合板)。此技術結合 Metalink 與毫米波研發成果，可提供同時具備 Within devices 及 Between devices 之高頻傳輸應用最佳方案。這些技術及製程優化將持續為公司營收、獲利帶來下一階段成長的動能。

台郡 蘋果概念股

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