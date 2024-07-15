台積電股價創高能否再加碼？ 大型金控看好三大優勢

台積電股價再創高點能否再加碼？一家大型金控高層指出，除了外媒所說的錯過輝達可以改買台積電之外，更重要的是從台積電對競爭對手的市佔率遙遙領先來看，未來台積電對於輝達的談判能力也會增加，後市仍有一定的潛力，值得再加碼。

金融業今年大舉加碼台股逾千億，其中更是滿手台積電的股票，而壽險業從今年以來連續賣股實現獲利，台積電更功不可沒，一直到現在金融業者對台積電仍然有高度的信心。

這位大型金控的高層，則從輝達PK台積電股價的角度來分析台積電的競爭優勢越來越高。輝達也是複委託海外投資美股的熱門標的，相較於上述的外媒說法，這位高層進一步指出，並不是因為錯過輝達才需要改買台積電：「即使早已買入輝達，目前也可能得考慮改買台積電！」

高層進而說明，原因在於改買台積電的理由並非等待補漲，而是基於整體產業供需關係、議價能力、利潤分配的關係這三大觀察指標可能發生的改變，要觀察台積電對輝達的談判優勢是否增加，從這三個指標的觀察結果是最為關鍵的。

高層進而分析，目前台積電與輝達在先進製程的供需關係，類似「雙邊獨佔」，如果這種關係被打破，雙方的毛利、股價關係就可能再被打破；此外，雙方都會持續強化自己的獨佔力，但設法降低對方的獨佔力，這才是決定「台積電」與「輝達」股價誰主浮沈的關鍵因子。

這位高層點名，輝達自己認證的主要競爭對手包含英特爾、超微、博通及高通等，並納入亞馬遜和微軟等大型雲端運算公司。

相較於此，高層接著分析目前台積電跟競爭對手的市佔率，由於台積電先進製程發威，市占率提升至61.2%，其次才是三星11.3%、第三名是格羅方德5.8%、聯電5.4%、中芯5.2%、華虹2%、高塔半導體1.1%，力積電、合肥晶合及世界先進各占1%，台積電在市佔遙遙領先其他對手的程度由此可見，且相較於輝達對手群和輝達的實力對比，台積電領先對手的幅度更大，因此這位大型金控高層認為，兩者相較之下，當然台積電更值得投資，這才是決定台積電與輝達的相對投資價值核心因素。