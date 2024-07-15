PCB族群高股息除息秀接棒 高技股價創波段高

PCB族群高股息個股除息秀陸續登場，多層板PCB廠商高技（5439）預計7月26日除息，近期股價提前暖身重返百元俱樂部，15日並進一步上漲創波段新高，早盤最高來到108.5元。

高技每股預定配息4.1元，訂7月26日除息交易，並於8月23日發放。

高技產品線應用四大類別包含網通、電工（內含電源控制模組與機器人）、車用以及半導體（主要應用於Probe Card、WLCSP)等領域。

高技董事長張景山日前在和新漢（8234）合作新聞稿中表示，高速通訊領域快速發展5G AI產品，高技提前規劃未來3~5年關鍵技術，透過經濟部技術處A+計畫輔導，結合上中下游產業鏈，完全國內自主技術，用印刷電路板之結構優勢，攜手夥伴成功申請多項超高速網路相關專利保護，尤其 Low-Noise Coaxial Via 技術，提供更好阻抗控制，減少訊號損耗。高技表示，將持續投入研發以滿足客戶多樣化需求，並積極拓展國際市場、為台灣增加國際優勢。