亞翔、聖暉、漢科 前景旺

半導體產業重新啟動去年展延的擴產潮，承攬半導體系統工程的亞翔（6139）、聖暉*及漢科同聲歡呼，今年上半年業績都繳出同期最佳的好成績，相關廠商也對營運前景持續看旺。

亞翔董事長姚祖驤表示，在半導體產業大擴產挹注下，亞翔對2024年展望「當然樂觀」。

亞翔統計，目前在手訂單達1,291億元，續創新高，其中台灣訂單占74%，大陸約11%、東協為15%，確立未來三年產業景氣續旺。

聖暉*集團目前累計在手訂單逾330億元，續創新高紀錄，確立下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025年及2026年業績大成長的榮景。

漢科董事長溫永宏認為，隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。在半導體及面板產業均呈現擴產挹下，推升漢科在手訂單站上百億元大關，創新高，交期排到2026年，確立營運穩步成長。