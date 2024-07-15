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永道 今年拚績增雙位數
永豐餘集團旗下RFID標籤廠永道-KY（6863）表示，今年營運展望樂觀，業績以年增雙位數百分比為目標，該公司正於海內外同步擴產，預期今年資本支出約落在6億至8億元，較2023年的1.8億元大增344%。
受惠於零售服飾及物流倉儲需求升溫，永道近期營運強勁，6月合併營收3.91億元，月增1.3%，年增99%，寫單月次高；第2季合併營收11.7億元，季增29.8%，年增104.2%，創史上最強單季成績；上半年合併營收20.71億元，年增78.5%。
永道總經理林秉毅表示，2024年零售服飾仍是永道主要出貨產業，此外，物流、倉儲等新應用逐步出現，成長速度將超越零售服飾，預估產業成長性可達16%至18%；而美國經濟相關表現將是影響民生用品消費的主要關鍵。他指出，永道期許今年營運能跟上市場，繳出營收年增雙位數百分比的成績單。
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