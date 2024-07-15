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利機、安馳 利多一波波
通路商利機（3444）、安馳後市看俏。利機上半年業績年增逾一成，單月業績已連兩個月突破1億元，法人認為，該公司本季業績可望持續增長雙位數百分比，力拚全年營收再創新高；安馳下半年訂單量也有機會逐步增溫。
利機第2季業績為3.01億元，攀上近11季高點，季增26.6％，年增15.7％；上半年合併營收為5.39億元，年增14.5％。
利機第2季三大主力產品線表現均有雙位數成長，其中，半導體載板相關業績季增與年增幅度都逾二成；驅動IC相關業績則年增逾一成、季增幅度更超過四成；封測相關業績季增與年增幅度都逾一成。
安馳第2季合併營收為13.37億元，攀上三季來高點，季增8.2％、年減24％；上半年合併營收為25.72億元，年減28.3％。
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